Jongeman overtreedt meermaals coronaregels: “Als ik wil wandelen, dan wandel ik” Ook drie andere ‘coronarecidivisten’ voor rechter Wouter Hertogs

08 mei 2020

16u41 0 Brussel Een man uit Anderlecht riskeert 2 jaar cel voor het werpen van een steen naar de ordediensten. Hij overtrad bovendien maar liefst 5 keer de coronaregels. Een Molenbeekse twintiger riskeert dan weer een werkstraf nadat hij tot driemaal toe de coronamaatregelen overtrad. Twee andere raddraaiers gaven verstek. Zij riskeren 3 maanden cel na talloze corona-inbreuken.

De eerste beklaagde was op 11 april betrokken bij de rellen in Anderlecht. Op camerabeelden was te zien hoe hij een voorwerp richting de politie wierp. Daarnaast veegde hij vier keer zijn voeten aan de coronaregels. Op 6 april werd hij gecontroleerd en bleek hij bezig met een niet-essentiële verplaatsing. In de nacht van 7 op 8 april werd hij maar liefst ‘ keer geverbaliseerd. De man deed geen moeite om te ontkennen dat hij de kersverse regels niet respecteerde. “Ik ben op weg naar een vriend"é, klonk het doodleuk. “Als ik buiten wil komen dan kom ik buiten. Wandelen doet me goed”, vervolgde hij. Toch valt het af te wachten of de man ook daadwerkelijk veroordeeld zal worden voor deze feiten. De rechter toonde zich immers kritisch naar het openbaar ministerie. “Als hij enkel op straat is zie ik geen overtreding. Er moeten bewijzen zijn dat hij de regels overtrad”, klonk het streng. De kans is groot dat de jongeman zich binnenkort opnieuw zal moeten verantwoorden voor de rechter. Er zijn immers in de tussentijd drie nieuwe processen-verbaal opgesteld tegen hem voor overtreding van de coronaregels.

Mooi weer

Op 5 april werd een tweede beklaagde in de Karperstraat geverbaliseerd omdat hij in een groepje op straat stond. “Het was die dag mooi weer en ik woon met mijn vader, broer en zus in een klein appartementje. Daarom was ik met mijn broer even naar buiten gegaan”, gaf hij toe. Bovendien bleek hij eerder al de coronaregels overtreden te hebben op 28 maart en 1 april. “Ik snap dit niet”, klonk het, “ik ben gecontroleerd en ben hierop naar huis gegaan. Op de terugweg ben ik nogmaals gecontroleerd geworden. Maar dit geldt toch niet als een bijkomende overtreding?” De verdediging verzocht om de vrijspraak. “Hier is veel te weinig bewijs om mijn cliënt te veroordelen”, pleitte zijn advocate, “er zijn geen camerabeelden, de andere personen die bij mijn cliënt stonden werden bovendien niet eens gecontroleerd.” Ook beklaagde de strafpleitster zich over de behandeling van haar cliënt. “Hij moest zelfs een naaktfouille ondergaan...voor dergelijke inbreuk!”.

Coronarecidivisten

Twee andere beklaagden stuurden hun kat naar de zitting. E.B werd maar liefst 8 keer geverbaliseerd. Op 15 april zagen agenten op het Muntplein twee mannen op een te korte afstand van elkaar op een trap zitten. Beiden waren bovendien een joint aan het roken. Bij controle bleek niet alleen dat de heren hiervoor allebei vroeger al op de vingers getikt werden, voor E.B. stond de teller van corona-pv’s toen al op 13. Hiervan werden er acht weerhouden. Om deze reden werd een celstraf van 3 maanden gevorderd tegen hem. Diezelfde straf riskeert een vierde jongeman. Hij werd betrapt toen hij met een vriend muziek was aan het luisteren zonder 1,5 meter afstand te bewaren. Ook hij bleek een rasechte coronarecidivist. Niet minder dan 12 keer eerder was hij al bekeurd bij eerdere controles. Alle uitspraken worden op 2é mei gedaan.