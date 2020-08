Jongeman die politiewapen stal vraagt werkstraf: “Nooit iemand willen bedreigen” Wouter Hertogs

17 augustus 2020

13u57 0 Brussel De verdediging van de jongeman die met een politiewapen aan de haal ging tijdens de rellen in Anderlecht in april vraagt om een werkstraf. “Hij wilde niemand schrik aanjagen”, pleitte zijn advocaat.

Op 10 april overleed in Anderlecht Adil. De jonge Brusselaar was weggevlucht voor een politiecontrole en kwam hierbij in botsing met de dienstwagen van een COVID-politiepatrouille. Hij overleefde de klap niet. Een dag later kwam het in Anderlecht tot rellen. Hierbij kon een van de amokmakers een politiewapen stelen uit het handschoenenkastje van een combi. Daarmee loste hij enkele schoten in de lucht, zonder evenwel iemand te raken. Uiteindelijk gaf de man zichzelf drie dagen later aan, nadat de politie een opsporingsbericht had verspreid. Het wapen van het type Smith & Wesson dat hij gestolen had, werd begin mei al teruggevonden in een glascontainer in de Kuregemwijk dankzij een anonieme tipgever.

42 maanden geëist

Het parket lacht niet met de feiten en vorderde eerder deze maand al 42 maanden cel tegen de jongeman. Fel overdreven, aldus zijn advocaat Yannick De Vlaemynck. Voor gewapende weerspannigheid vroeg de verdediging de vrijspraak. Niets bewijst dat hij projectielen naar de politie heeft geworpen”, aldus De Vlaemynck.

Over de diefstal van het wapen viel meer te zeggen. “Hij heeft nooit de intentie gehad om iemand schrik aan te jagen. Hij heeft in de lucht geschoten maar wel toen de agenten al lang weg waren. Hij deed dat om op te vallen bij vrienden, niét om de politie te bedreigen.” Om deze reden vond de strafpleiter een effectieve celstraf veel te zwaar. “Een werkstraf is veel passender. Zo kan hij zijn fout tegenover de maatschappij rechtzetten”, besloot hij. Uitspraak op 28 september.