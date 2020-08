Jongeman die politiewapen stal, riskeert 42 maanden cel Wouter Hertogs

06 augustus 2020

11u38 0 Brussel Een negentienjarige jongeman riskeert 42 maanden cel nadat hij tijdens de rellen in Anderlecht in april een dienstwapen van de politie stal.

Op 10 april overleed in Anderlecht Adil. De jonge Brusselaar was weggevlucht voor een politiecontrole en kwam hierbij in botsing met de dienstwagen van een COVID-politiepatrouille. Hij overleefde de klap niet. Een dag later kwam het in Anderlecht tot rellen. Hierbij kon een van de amokmakers een politiewapen stelen uit het handschoenenkastje van een combi. Daarmee loste hij enkele schoten in de lucht, zonder evenwel iemand te raken. Uiteindelijk gaf de man zichzelf drie dagen later aan, nadat de politie een opsporingsbericht had verspreid. Het wapen van het type Smith & Wesson dat hij gestolen had, werd begin mei al teruggevonden in een glascontainer in de Kuregemwijk dankzij een anonieme tipgever. Na anderhalve maand voorhechtenis werd de man onder voorwaarden vrijgelaten. Het Brussels parket wil hem echter opnieuw achter slot en grendel en vordert nu een effectieve celstraf van 42 maanden.

Schadevergoedingen

De politie van de zone Brussel-Zuid stelde zich burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding van 11.000 euro voor de geleden materiële en morele schade. Ook de agent van wie het wapen was, claimt 1.000 euro, de bestuurder van de combi die aangevallen werd door een groepje jongeren en uiteindelijk bestolen door M.K. vindt ten slotte dat ze recht heeft op 3.000 euro schadevergoeding. De politievrouw, die geraakt werd met stoepstenen, was meer dan twintig dagen arbeidsongeschikt. Volgende week vrijdag pleit de verdediging.