Jonge vrouw (32) dood teruggevonden in appartement in Evere SZM

10 juni 2019

16u36 0 Brussel In Evere is vandaag een jonge vrouw van 32 jaar dood teruggevonden door haar familie. De dood wordt door het parket als “verdacht” beschouwd. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze doodsoorzaak te bepalen.

Rond 10 uur vanochtend is een vrouw dood aangetroffen in haar appartement in de Godefroid Kurthstraat in Evere. De hulpdiensten kwamen te laat. Er werd een hartaanval gespeculeerd, maar door haar jonge leeftijd heeft het parket een wetsdokter aangesteld. Die moet de precieze doodsoorzaak achterhalen.