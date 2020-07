Jonge striptekenaars vestigen zich in het Marc Sleenmuseum onder de noemer ‘Knalgele Kubus’ JMBB

30 juli 2020

13u09 0 Brussel Het Marc Sleenmuseum verwelkomt vijf fris afgestudeerde artists in residence die er zich in het kader van ‘De Knalgele Kubus’ zullen bezighouden met nieuw werk.

Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) ging er als Nerofan zelf een kijkje nemen. “Het doet me veel plezier te vernemen dat het Marc Sleen-museum met de nieuwe incubatorformule een nieuw leven tegemoet gaat,” laat hij weten. De Knalgele Kubus moet een stimulerende omgeving worden voor talentrijke beeldverhaalmakers en jonge professionals die inhoudelijk en stilistisch vrij zijn om hun ding te doen, in de inspirerende omgeving van de geestelijke peetvader van Nero.

De vijf residenten zijn stuk voor stuk producten van de Nederlandstalige LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas, en Saint-Luc - alle drie Brusselse scholen. Gedurende zes maanden zal een van de vijf residenten elke weekdag zijn of haar intrek nemen in de kubus. Het gaat over Stephan Louwes, Karolina Szejda, Mattias Ysebaert, Thibau Vande Voorde, en Eliot Vandenheede.

Vanaf september moet het museum in de Zandstraat opnieuw open zijn voor het publiek, voorlopig kunnen belangstellenden via Instagram en Facebook De Knalgele Kubus volgen.