Jonge Brusselse ondernemers nemen oudste zeepmakerij van de hoofdstad over: "Willen niet alles veranderen, maar zetten wel in op duurzaamheid"

25 september 2020

17u54 0 Brussel Een stukje Brussels erfgoed naar de eenentwintigste eeuw tillen, dat is wat Maxime de Villenfagne en Maxime Pecsteen van plan zijn met Savonneries Bruxelloises, het bedrijf dat al sinds 1926 zeep maakt.

Beide Brusselaars zijn verheugd om de zeepfabriek op wandelafstand van Tour & Taxis nieuw leven in te blazen. “We stonden viavia in contact met de zeepfabriek en het leek ons een geweldige kans om deze kleine en oude onderneming over te nemen. Na ons eerste bezoek waren we meteen verliefd op de authentieke fabriek waar je de geuren onmiddellijk kunt opsnuiven”, vertelt Maxime de Villenfagne.

Duurzaam

De familiale sfeer met de typische oude machines gaat het duo zoveel mogelijk in ere houden, maar Maxime en Maxime willen met het stedelijke bedrijf wel volop de duurzaamheidskaart spelen. “We gaan proberen te mikken op een zero waste-aanpak en werken samen met een Brussels hotel om zeep te recycleren zodat er niets verloren gaat.” Daarnaast denkt het duo eraan om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de fabriek en staat er een samenwerking met Brussels Beer Project in de steigers om een stof uit het brouwproces om te zetten in zeep.

Vandaag verkoopt Savonneries Bruxelloises zijn producten in twintig landen en op vier continenten, en dat willen de nieuwe overnemers op een hedendaagse manier uitbreiden. “We willen een jonger publiek aanspreken door aanwezig te zijn op sociale media en volgers te inspireren op het vlak van zeep en geuren”, luidt het. “Het merk moet wereldwijd groeien, en tegelijkertijd willen we een belangrijke lokale speler blijven.”