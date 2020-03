Jonge Belgische vrouw van Aziatische origine aangevallen door groepje jongeren: “Jij bent het coronavirus!” SHVM

04 maart 2020

20u34 4 Brussel Een jonge vrouw van Aziatische origine uit het Brusselse is zondagavond aangevallen door een groepje van vijf jongeren. De jongeren bedreigden haar, spuwden in haar gezicht en riepen dat ze het coronavirus is. Het slachtoffer heeft klacht ingediend bij de politie.

Zondagavond rond 20.30 uur vertrekt de vrouw in Schaarbeek naar een bushalte. “Ik kwam net terug van goede vrienden die er wonen”, begint ze haar verhaal. “Om naar huis terug te keren, moest ik buslijn 28 nemen. Het was zondag en het was al laat, dus veel keuze qua vervoer had ik niet meer. Ik begaf me naar het Daillyplein, een plek die ik niet ken. Er zijn zoveel verschillende bushaltes en spoorlijnen. Eindelijk kwam ik aan aan de juiste bushalte, net een minuut na vertrektijd.”

“Wat verderop zie ik een jongerengroepje van vijf jongens op me afkomen, allemaal gekleed in een trainingspak en met een petje op het hoofd. Op dat moment begon ik me al mentaal voor te bereiden, want ik dacht dat ze seksuele opmerkingen zouden maken. Dat is in het verleden al meerdere malen gebeurd.”

Keel oversnijden

De vrouw probeerde langs de jongens heen te stappen, maar dat viel niet in goede aarde. “Ze mompelden iets en plots zeiden ze dat ik een coronavirus ben. Ik dacht nog: ‘Woehoew, voor een keer geen seksueel getinte mopjes’. Maar ik wou het ook niet zomaar laten passeren, zeker omdat een busreiziger twee weken geleden een opmerking maakte over mijn moeder. Die persoon gebaarde naar mijn moeder dat hij haar de keel zou oversnijden. Met die gedachte in mijn hoofd, riep ik dat ze me met rust moesten laten en liep ik verder naar de bus.”

Twee jongens van het groepje stapten plots op me af. Een van hen bleef in het deurgat staan zodat de uitgang geblokkeerd werd. ‘Denk je dat je me zo kunt behandelen?’, zei hij.

“Hou je bek”

Het slachtoffer begroette de chauffeur, scande haar ticket en plaatste haar zak op de bank achter de chauffeur. Ze was klaar om naar huis te vertrekken. “Twee jongens van het groepje stapten plots op me af. Een van hen bleef in het deurgat staan zodat de uitgang geblokkeerd werd. ‘Denk je dat je me zo kunt behandelen?’, zei hij. Ik antwoordde dat hij me niet moest uitschelden voor coronavirus. Hij zei dat hij niet degene was die dit had gezegd, en ik antwoordde dat mijn reactie dan ook niet naar hem gericht was. Daarop reageerde hij: ‘Hou je bek. Als je zo blijft voortdoen, dan zal ik je een mep geven en neem ik je gsm mee.”

Spuugsel

“De buschauffeur reageerde niet. Hij kon ook niet uit zijn cabine stappen aangezien een jongen zijn deur blokkeerde. Ik zei dat ik de politie ging bellen. De jongen zei: ‘Ok, laat maar’. Wanneer de bus eindelijk ging vertrekken, riep de jongen: ‘Hou je bek, hoer!’ Vervolgens bespuwde hij me. Mijn haar, jas, sjaal en handen hingen vol van het spuugsel. Daarna vertrokken ze. Ik stapte van de bus om nog een foto te nemen, maar hij zag dat en verstopte snel zijn gezicht. Ik durfde er ook niet achterna te gaan, want ik zag een ander groepje kijken en ik was bang dat ze hen kenden. Ik verzocht de chauffeur om door te rijden, want ik was bang en in shock.”

De vrouw besliste om klacht in te dienen bij de politie. “Ik ben echt bang om terug te keren. Ik denk dat ik er nu een tijdje zal wegblijven.”