Jobkansen verschillen in Brussel van wijk tot wijk: ‘arme sikkel’ blijft pijnpunt JMBB

27 juli 2020

12u00 0 Brussel Een nieuwe studie die Actiris heeft laten uitvoeren, toont aan dat jongeren uit de armste wijken van Brussel minder vaak een diploma behalen en ook minder snel aan werk geraken dan jongeren in andere wijken. Voorts vinden jonge Brusselse vrouwen sneller werk dan jonge mannelijke Brusselaars.

De zogenaamde ‘arme sikkel’ net buiten de vijfhoek omvat onder meer de wijken rond de Kanaalzone en Sint-Joost-ten-Node. Jongeren uit die wijken maken hun hogere studies minder vaak af of en zelfs een kwart van de jongeren heeft er geen diploma secundair onderwijs. Het gevolg is dat ongeveer de helft van de jongeren uit de ‘arme sikkel’ na een jaar werk vindt, tegenover zo'n 60 procent van de jongeren in andere wijken.

Zorg en onderwijs

56,8 procent van de pas afgestudeerde Brusselse vrouwen vindt binnen een jaar werk, terwijl dat cijfer bij mannelijke jongeren op 51,8 procent ligt. Dat ligt gedeeltelijk aan het feit dat vrouwen vaak werk vinden in sectoren zoals zorg en onderwijs, opleidingen die een erg hoge uitstroomgraad kennen.