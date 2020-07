Jeugdwerkloosheid stijgt opnieuw in het Brussels Gewest JMBB

02 juli 2020

10u42 2 Brussel De coronacrisis heeft de opwaartse spiraal die de jeugdwerkloosheid in Brussel de laatste zeven jaar doormaakte een halt toegeroepen. Een jaar geleden waren zo’n 7.000 jongeren onder de vijfentwintig op zoek naar een job in het gewest, dit jaar zijn dat er iets meer dan 8.000. De algemene werkloosheid blijft met circa 15% wel stabiel, maar daar zit de tijdelijke werkloosheid voor iets tussen.

“De stijging van het aantal werkzoekenden bij de jongeren is zowat integraal te wijten aan de coronacrisis,” vertelt woordvoerder Jan Gatz. Jongeren die zich na hun studies hadden ingeschreven en nog geen werkgever hadden, konden dus geen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid die tijdens de coronacrisis wel een vangnet betekende voor anderen. “De tijdelijke werkloosheid heeft ervoor gezorgd dat we momenteel met een stabiel werkloosheidscijfer zitten wat betreft de klassieke werkloosheid, maar daarvoor verwachten we nog een terugval in het najaar.”

Relance

De Brusselse regering onderhandelt momenteel over een relanceplan die ook de werkloosheid moet aanpakken. In de tussentijd zet Actiris verder in op digitalisering en maximale ondersteuning. “We voorzien zoveel mogelijk digitale tools en coaching op afstand voor de werkzoekenden die autonoom genoeg zijn. Wie meer rechtstreekse ondersteuning nodig heeft, kan natuurlijk nog steeds terecht voor een-op-eenbegeleiding,” zegt Gatz.