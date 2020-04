Jeugdwerkers proberen online contact te houden tijdens coronacrisis JCV

02 april 2020

14u01 0 Brussel De coronacrisis stelt ook Brusselse jeugdwerkers voor uitdagingen. Bij Ratatouille proberen ze toch contact te houden met hun leden door elke dag online challenges te organiseren, al is dat niet voor ieder gezin vanzelfsprekend.

Een van de bekendste jeugdwerkingen is D’Broej vzw, die jongeren bijstaat in een aantal Brusselse wijken met veel kansarmoede. Ook hun werkingen zijn door de coronacrisis afgesloten. Daarom nemen ze zoals zoveel organisaties hun toevlucht tot online werken. “We lanceren elke dag een challenge voor onze kinderen”, zegt Laura Van Bladel van Ratatouille, een van de deelwerkingen van D’Broej. “Zo geven we knutselwerk of organiseren we een TikTok-challenge. Dinsdag hebben we opgeroepen om tekeningen te maken voor kinderen die nu in het ziekenhuis liggen. Zo proberen we de kinderen elke dag bezig te houden. Zo blijven ze aan hun Nederlands werken en ontlasten de ouders wat.”

Online volgen is voor veel gezinnen in Brussel echter niet vanzelfsprekend. “Veel gezinnen hebben geen internet of geen laptop”, zegt Van Bladel. “Of ze leven met veel mensen op een kleine oppervlakte. Daarom zijn we ook met een Growfunding gestart om te proberen laptops aan te kopen voor gezinnen die er geen hebben.”

D’Broej wil 50.000 euro ophalen om laptops aan te kopen voor kwetsbare jongeren. Momenteel is al een kwart van het bedrag opgehaald. De computers moeten helpen om contact te houden met de buitenwereld en om hun schooltaken te maken. Op die manier wil D’Broej de schoolachterstand van haar kinderen en jongeren zo klein mogelijk houden.

Meer info over de actie via https://growfunding.be/nl/bxl/dbroej.