Jeugdverenigingen staan te springen voor zomeractiviteiten: “Jongeren hebben heel wat te verwerken” JCV

25 mei 2020

16u15 0 Brussel Nu het licht op groen staat voor de jeugdbewegingen om deze zomer weer activiteiten te organiseren, kriebelt het ook bij de Brusselse jeugdwerkingen. Al blijven er ook veel vragen over de praktische regelingen die ze moeten treffen.

Bij de 12 chirogroepen die werken in Brussel werd het nieuws dat ze op kamp konden alvast goed onthaald. “Onze groepen zijn blij dat ze op kamp kunnen”, zegt Niels De Ceulaer van Chirojeugd Vlaanderen. “Ze zien het allemaal zitten om de kampen te organiseren op een creatieve manier. Zelfs nu de blok al begonnen is. Want bij nader inzien komt er toch heel wat kijken bij de organisatie.”

Tijdens kampen moeten de leden van de jeugdbewegingen immers in bubbels van 50 personen blijven. “Voor enkele grotere groepen wil dat zeggen dat ze moeten opsplitsen, maar ook de kleinere groepen bekijken nog hoe ze dat moeten regelen”, zegt De Ceulaer. “Gelukkig lopen de meeste kampen voor de Brusselse chiro’s in augustus en liggen de kampplaatsen in België. Dat mag geen hindernissen geven.”

Animatie

Ook bij de jeugdwerking van D’Broej kijken ze uit naar de zomer. “Wij zullen echter geen kamp organiseren”, zegt Frank Iseborghs van D’Broej Centrum-West in Molenbeek. “Dat liep normaal begin juli en hadden we eerder al afgezegd. We gaan wel speelweken en animaties opzetten en misschien een avonturenweekend. Daarbij willen we absoluut niemand uitsluiten. Veel van onze kinderen lopen na de lockdown de muren op. Er is een grote nood om hen even uit hun omgeving te halen.”