Jeugdhuizen gooien deuren open voor andere organisaties JCV

11 juni 2020

13u39 0 Brussel De Brusselse jeugdhuizen zullen hun ruimtes en gebouwen openstellen voor de activiteiten van andere organisaties. Zo willen ze solidair zijn en hun leegstaande ruimtes beter benutten.

De negen Brusselse jeugdhuizen zullen nog tot het einde van de maand dicht blijven. In de tussentijd willen ze alvast andere organisaties de kans geven om activiteiten te organiseren in de leegstaande ruimtes.

Wie dat wil moet daarvoor een aanvraag indienen bij het jeugdhuis van zijn keuze. Organisaties die weinig of geen geld hebben, kunnen de infrastructuur gratis gebruiken.

Hoewel de jeugdhuisactiviteiten ook in juli maar op een laag pitje zullen draaien, worden er toch al plannen gemaakt. Zo komt er deze zomer ‘Jeugdhuis On Tour’. Daarmee willen we de jeugdhuizen Brusselse jongeren animeren tijdens de zomervakantie. Elke week zullen er twee à drie dagen lang activiteiten en workshops worden in één van de jeugdhuizen