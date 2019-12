Jeugdhuis herdenkt vermoorde Dimi (19): “Dimi was een van ons” SHVM

08 december 2019

10u04 0 Brussel Jeugdhuis D’Broej Centrum West heeft op haar website een pagina aangemaakt waarop de 19-jarige Dimi L. herdacht wordt. Dimi werd op 2 november neergestoken op een huwelijksfeest. Aanleiding hiervoor was een ruzie over een pet. “Zijn dood mag niet zinloos zijn en moet een betekenis hebben”, klinkt het.

Een ruzie over een gestolen pet op een trouwfeest in Laken liep helemaal uit de hand. Dimi en Mourad (20) waren aanwezig op een trouwfeest in de Stapelhuisstraat. Dimitri besliste om Mourad aan te spreken omwille van een pet die hij gestolen zou hebben. De ruzie werd verdergezet aan de ingang van de feestzaal. Daar trok Mourad een mes en stak Dimitri verschillende keren. Daarbij werd Dimitri geraakt in de hals. Mourad werd vervolgens aangehouden voor moord.

Gave

Om Dimi te herdenken en te eren, plaatste jeugdhuis D’Broej uit Sint-Jans-Molenbeek een webpagina waarop Dimi’s vrienden een boodschap nalieten. “Dimi was kind aan huis in jeugdhuis Centrum West. Zijn vrienden en vele andere jongeren uit zijn wijk willen Dimi eren. Een hommage aan deze jonge man die stierf ten gevolge van zinloos geweld. Hij was een graag geziene sleutelfiguur bij de bewoners rond het Josaphat park. Hij had de gave van eenvoudig en warm intens contact. Zijn woorden en ideeën hadden impact op velen, bijzonder op de jongere generatie, smachtend zoekend naar houvast.”

Het feit dat de jongeren zelf hun vriend begroeven was symbolisch sterk Vrienden jeugdhuis D’Broej

Volgens Dimi’s vrienden, was hij een jongeman die vredelievend was. “Dimi was één van ons. Deze uitspraak kwam steevast terug bij gesprekken met zijn kameraden. Hij was uitstekend in het eenvoudige. Onze laatste ontmoeting was de BBQ van CW. Hij was zo intens blij terug in Brussel te zijn. Niets, maar dan ook niets liet vermoeden dat hij die altijd streefde naar verzoening zelf het slachtoffer zou worden van brutaal en onbegrijpelijk geweld. Toen op 2 november de eerste berichten van zijn sterven ons bereikten, dachten we spontaan aan een ongeval. Helaas, het reële verhaal was nog harder.”

“Dagelijks kwamen we de voorbije weken met zijn allen samen om te proberen te begrijpen wat ongrijpbaar leek. De leegte, het gemis en verdriet zijn immens groot. De aanwezigheid van 600 mensen op de afscheidsviering was tekenend. Het feit dat de jongeren zelf hun vriend begroeven was symbolisch sterk.”

Zinloos geweld

De jongeren van het jeugdhuis willen hun vriend niet enkel eren, maar willen naar eigen zeggen ook een boodschap de wereld in sturen. “Er rest ons nog één gedachte. Wat willen we doen om wat totaal zinloos was, toch zin te geven? Zoals zijn papa het ons dikwijls vertelde. Zijn dood mag niet zinloos zijn en moet een betekenis hebben. Wij dromen ervan een ruimte uit te bouwen waar jongeren thuis zijn. Zij zal zijn naam dragen.”