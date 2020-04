Jeugdherberg maakt plaats voor opvang van daklozen JCV

15 april 2020

15u11 0 Brussel In een jeugdherberg in de Zavelput in Brussel kunnen daklozen sinds vrijdag terecht in een nieuw dagcentrum. Daar kunnen ze een douche en een warme maaltijd krijgen en is er een wasdienst en een rustruimte met bedden.

Dokters van de Wereld staan samen met een consortium van Rolling Douche, Bulle, La Source en Athéna in voor de coördinatie van het centrum. De hulporganisaties op het terrein merkten dat er nood was aan een dagcentrum met dergelijke diensten. Sinds het begin van de coronacrisis moesten hulporganisaties die diensten aanboden, zoals mobiele douches of kledijwasdiensten daarmee stoppen. Deze organisaties beschikten niet over degelijk beschermingsmateriaal of werkten in onaangepaste ruimtes.

Het nieuwe dagcentrum, dat tussen Madou en Kruidtuin ligt, beantwoordt nu wel aan deze noden. “Aan de ingang kunnen de mensen aangeven van welke diensten ze gebruik willen maken: een douche nemen, hun kleren wassen, een maaltijd nuttigen of uitrusten in een van onze tien bedden”, zegt Amélie Deprez, coördinator voor Dokters van de Wereld.

Er vinden wel geen medische raadplegingen plaats in het dagcentrum, maar die kunnen wel plaatsvinden bij Athena, een nabijgelegen medisch centrum voor kwetsbare mensen. Het centrum kan elke dag tot negentig personen ontvangen, maar om de regels rond sociale afstand te respecteren, geldt er een maximale aanwezigheid van zeventig mensen. Het centrum is open van maandag tot vrijdag vanaf 9 tot 17 uur en kan rekenen op de hulp van veertig vrijwilligers die uit de pool van Bruss’Help komen.