Jeugdbewegingen krijgen 300 euro per bubbel voor coronaproof kamp JCV

07 juli 2020

11u48 0 Brussel Brusselse jeugdbewegingen kunnen deze zomer 300 euro extra ondersteuning per bubbel krijgen als ze op kamp gaan. Daarmee kunnen ze extra kosten dekken voor aangepast vervoer, bijkomend speelmateriaal en materiaal om te voldoen aan de veiligheidsmaatregelen.

Het gaat om een eenmalige extra coronatoelage voor elke jeugdbeweging die op kamp gaat. In totaal wordt een budget van 30.000 euro vrijgemaakt. Zo is er geen financiële drempel voor jeugdbewegingen om kampen met minder kinderen of jongeren te organiseren, zo laat VGC-collegelid bevoegd voor Jeugd, Pascal Smet (one.brussels) weten. Voor kampen zonder overnachting kunnen jeugdverenigingen een toelage van 150 euro krijgen.

“De organisatie van zo’n coronaproofkamp brengt voor de groepen wat extra kosten met zich mee. De steun van de VGC is daarom een welgekomen duwtje in de rug. Zo kunnen de groepen zich focussen op de inhoudelijke en praktische voorbereidingen van het kamp en moeten ze zich minder zorgen maken om de extra kosten dit jaar,” zegt Marthe Jans van Chiro Brussel.