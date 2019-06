Jay MNG: “Communiceren is niet mijn beste kant. Via mijn teksten kan ik mij beter verwoorden” SZM

27 juni 2019

17u02 0 Brussel Optreden in de Ancienne Belgique, een nieuwe plaat voorgesteld in de Beursschouwburg en met zijn middenjury op zak, gaat deze meneer voor het tweede jaar op rij Niveau4 op zijn dak zetten. Het collectief geeft al vier jaar opkomende artiesten een podium op Couleur Café. Brusselaar in hart en nieren, Jay MNG (22), kan ondanks zijn jonge leeftijd stilaan als een oude bekende worden beschouwd.

Dit jaar trekt Niveau4 een XXL-jasje aan. Op de tonen van de dubbele live-band Commander Spoon en Echt! stappen Juicy, Eleven’, Venlo, Luie Louis, Miss Angel en Jay MNG zaterdag om 22 uur het podium van Couleur Café op. Dat is voor Jay ondertussen al bekend terrein: “Maar toch wordt het iets helemaal anders met die live-bands er bij.”

Hoe zit het met de zenuwen?

“Ça va. Op dit moment ben ik nog niet zenuwachtig. Ik ben redelijk chill, maar het komt wel steeds dichterbij. Net voor ik aan een optreden begin, voel ik wel vaak een soort adrenalinerush door m’n lijf gaan.”

Je woont nu een jaar alleen in Zaventem, hoe bevalt je dat?

“Het is fijn om zo je eigen stek te hebben. Ik heb vroeger ook in Zaventem gestudeerd, dus ik ken wel wat mensen daar. Binnenkort wil ik wel graag naar Schaarbeek verhuizen. Als ik laat op de avond iets ga drinken in de stad, geraak ik vaak niet meer thuis. Dan is in Brussel wonen veel gemakkelijker.”

Waarom ben je dan in de eerste plaats verhuisd naar Zaventem?

“Mijn moeder heeft mij uit het huis gezet en via een vriend heb ik dan een appartement gevonden in Zaventem.”

Wat heb je uitgestoken?

“(lacht) Ik ben een brave jongen. Het zijn gewoon familiegerelateerde dingen, maar dat is tussen mijn moeder en ik. Het gaat nu wel beter...”

Is je moeder al naar een optreden komen kijken?

“Ja mijn moeder weet al lang dat ik rap. Dat is ook wat ik de hele tijd deed thuis, gewoon op mijn kamer zitten en teksten schrijven. Ze was er eens bij op een concert in Leuven en vorig jaar is ze ook komen kijken op Couleur Café. Ik vind het ook leuk om mezelf te laten zien als ze er bij is. Zo van: ‘kijk maar, ik kan dit’. Na het optreden reageerde ze verbaasd dat er zo veel volk was.”

Komt ze zaterdag ook kijken?

“Dat weet ik niet. Mijn oom is ook wel bezig met muziek. Hij probeert haar meestal te overtuigen dat ik goed bezig ben. Maar ja, we zullen zien. Ze weten waarschijnlijk wel dat ik optreed.”

Je hebt een nieuwe plaat uit en in de AB opgetreden, dat wil toch iets zeggen?

“Ja ik ben wel blij, maar voor mij is het toch nog niet perfect. Ik experimenteer nog en wil van alles proberen. Ik moet nog af en toe wat ‘jobkes’ doen, want het is niet dat ik nu van mijn muziek kan leven. Maar alles op zijn tijd.”

Wie is jouw inspiratie ?

“Ik luister veel naar Belgische rap, maar die bestaat nog niet zo heel lang. Voor mij zijn Berry en Krimi echt gestart met de underground, snap je? Maar de grote namen in Brussel, zoals Stikstof, daar heb ik sowieso ook respect voor.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

“Ik wil sowieso in de muziekwereld aan de slag blijven. Ik heb nu net mijn middenjury afgemaakt en ik wil wel iets gaan leren. Wie weet misschien muziekmanagement of Idea & Innovation. Voor de rest treed ik deze zomer ook op de Lokerse Feesten. Daarna zien we wel...”