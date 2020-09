Jarne Teulings manifesteert zich steeds nadrukkelijker bij RSC Anderlecht Francis Nevens

29 september 2020

21u32 1 Brussel Komende vrijdag hervat de competitie in de hoogste voetbalklasse van het vrouwenvoetbal. Op speeldag drie trekt de A-ploeg van RSCA naar Sporting Charleroi, een nieuwkomer in de Scooore Super League. Krijgt Jarne Teulings dan haar tweede basisplaats?

Enkele weken geleden stond Jarne Teulings (18) op het veld van Zulte-Waregem A voor de eerste keer aan de aftrap. Dat duel werd gewonnen met 0-11, met onder meer een half dozijn doelpunten van Tessa Wullaert. Vorige zaterdag maakte de 18-jarige offensieve middenveldster in de bekerwedstrijd tegen Zulte-Waregem B de negentig minuten vol. Ze nam een derde van het totaal doelpuntenaantal voor haar rekening in de 0-12 overwinning. En dan waren sterspeelsters Wullaert en De Caigny er niet eens bij. Zij kregen – uit voorzorg – rust na de interlandverplichtingen met de Red Flames

“Vier keer scoren en twee assists geven, ik kan met tevredenheid terugblikken op mijn prestatie in die bekerwedstrijd”, lachte Jarne Teulings, die in het tussenseizoen de overstap maakte van Racing Genk A naar de Belgische hoofdstad. “Mijn periode in Limburg heeft zich tot één seizoen beperkt. “Het jaar voordien speelde in bij OHL. Ik herinner me nog heel goed mijn debuut bij de A-ploeg enkele dagen na mijn zestiende verjaardag. Dat was tegen Standard A.”





Doku en Kana

Tot haar vijftiende speelde Jarne Teulings bij jongensploegen.

“Op mijn vijfde al sloot ik me aan bij de plaatselijke club Rapid Wezemaal. Omdat er geen meisjesploeg was, speelde ik bij de jongens. Dat was ook het geval toen ik mijn overstap maakte naar OHL. Op een bepaald moment hadden ze te weinig spelers bij de elitejeugdploeg, waardoor ik werd opgeroepen. Ik heb toen gespeeld tegen leeftijdsgenoten Doku en Kana, die nu in de kern zitten van de A-ploeg.”, lacht ze. “Het kan dus verkeren he. Mijn transfer naar Anderlecht is sportief een grote stap vooruit. Ik kan het soms nog niet geloven dat ik bijna dagelijks train met vaste waarden bij de Red Flames. Ik ben Anderlecht dankbaar voor de geboden kansen, want hier kan ik me verder ontwikkelen als speelster.”

Naast voetballen op hoog niveau studeert Jarne Teulings ook nog.

“Aan de KUL ben ik recent begonnen aan mijn opleiding voor Handelsingenieur. Ik heb het statuut van topsporter aangevraagd en gekregen. Veel tijd om andere dingen te doen blijft er niet echt over. Studies en voetbal beheersen nu mijn leven.”