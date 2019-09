Jarige moeder (46) dood aangetroffen in trein SVM HAA

11 september 2019

09u00

Bron: La Capitale 16 Molenbeek/Bergen De vrouw die gisteren dood werd aangetroffen in een trein in het station van Bergen (Henegouwen) was 46 jaar en afkomstig uit Molenbeek. Vermoedelijk werd de moeder van twee kinderen onwel tijdens de treinreis, waarna ze stierf.

Het slachtoffer werd ‘s ochtends schijnbaar bewusteloos aangetroffen in het station van Bergen, de terminus van de trein, die eerder vanuit Brussels Airport-Zaventem was vertrokken. Het treinpersoneel verwittigde nog de hulpdiensten, maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat. Vermoedelijk werd ze onwel, waarna ze stierf, meldde Sudinfo eerder al.

Volgens de Franstalige krant is het slachtoffer Marie-Louise T., een 46-jarige inwoonster van de Brusselse gemeente Molenbeek. De vrouw was gisteren jarig en had de trein genomen om in Bergen haar tante te bezoeken, aldus Sudinfo. Tijdens de reis stuurde ze nog een berichtje naar haar familie om te zeggen dat ze onderweg was. Later werd Marie-Louise teruggevonden in het eindstation.

Hoge bloeddruk

Het slachtoffer had twee kinderen - een tienerdochter en een zoon - en kampte volgens haar oudere broer niet met ernstige gezondheidsproblemen. De vrouw had wel een te hoge bloeddruk. Ze moest daarvoor medicatie nemen, maar die zou ze de laatste maanden niet meer hebben ingenomen.

Omdat de oorzaak van het overlijden nog steeds onbekend is, heeft de familie een autopsie aangevraagd. Een datum voor de uitvaart van de moeder is dan ook nog niet vastgelegd.