Japanse Toren en Chinees Paviljoen worden beschermd JCV

12 december 2019

14u47 0 Brussel Het Brussels Gewest gaat het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren in Laken beschermen. De twee gebouwen verkeren nu in slechte staat, maar Brussel zal aandringen op een snelle renovatie bij de federale overheid. Die is namelijk eigenaar van de monumenten.

De Brusselse regering aanvaardde het voorstel van staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) om de gebouwen te beschermen. “Brussel heeft veel architecturale parels die getuigen zijn van de rijke geschiedenis van onze stad. Het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren staan mee bovenaan op dit lijstje”, zegt Smet. “Het Brussels gewest geeft vandaag een krachtig signaal aan de federale overheid om deze unieke gebouwen dringend te renoveren.

Het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren werden gebouwd in opdracht van Koning Leopold II, tussen 1901 en 1905. Ze staan aan de buitenzijde van het koninklijkdomein in Laken, langs de Van Praetlaan. De koning wou rondom zijn domein een openluchtmuseum aanleggen met gebouwen die refereerden naar het “verre oosten”. Beide gebouwen werden ontworpen door de Parijse architect Alexandre Marcel die zich hiervoor inspireerde op “Le Tour du Monde” van de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs. In 1909 werden beide gebouwen geschonken aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken als promotiemiddel voor de Belgische relaties met China en Japan.