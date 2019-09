Jaarmarkt Anderlecht pakt uit met RSCA-spelers JCV

13 september 2019

15u46 0 Brussel Op dinsdag 17 september viert Anderlecht zijn 194ste jaarmarkt op en rond het Dapperheidsplein. Voor het eerst krijgt de markt ook het bezoek van een spelersdelegatie van de bekendste voetbalclub van de gemeente.

Naast de traditionele kermis en de dierenwedstrijden pakt de jaarmarkt uit met een aantal nieuwigheden. Zo zijn er op het Dapperheidsplein naast de kermis ook concerten. Coverband Return to the 90’s brengt er de grootste hits van toen. in de omgeving is er ook een straatkunstenfestival.

Primeur voor dit jaar is dat de spelers van RSCA een bezoek brengen aan de jaarmarkt. De club krijgt een stand op het Dapperheidsplein en om 15.45 uur zal een delegatie van de spelers het podium betreden. Voor voetballers tussen 6 en 14 jaar is er een tornooi pannakooi.