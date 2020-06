IT-toren in de Louizalaan wordt ingepakt als kunstwerk JCV

20 juni 2020

11u33 0 Brussel De IT-toren in de Louizalaan wordt ingepakt met vinylfolie om er een kunstwerk van te maken. Het Brussels Gewest heeft daarvoor vrijdag een vergunning afgeleverd.

Het gaat om een monumentaal werk van meer dan 92m hoog met vinylfolie van de hand van de drie Brusselse kunstenaars Alvari, Kool Koor en Mino 1. “Kunst moet een prominente plaats hebben in een stad als Brussel en voor die plaats moeten wij zorgen. Met dit artistieke project maken we dat heel duidelijk en geven we een sterk signaal”, zegt Pascal Smet (one.brussels), Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw.