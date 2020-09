Ismaël Kandouss trekt met Union naar Club NXT: “Laten zien dat wij een eerste elftal zijn” DRIES CHARLIER

10 september 2020

15u50 0 Brussel Met Club NXT krijgt Union zondag een voor hen tot dusver redelijk onbekende tegenstander voorgeschoteld. De Brusselaars zijn gebrand op een tweede uitoverwinning op een rij om zo een vervolg te breien aan hun degelijke start van het seizoen.

Met een overwinning tegen Deinze (0-2) en een 0-0-gelijkspel tegen Westerlo is Union niet slecht aan het seizoen begonnen. Tijdens de interlandbreak wonnen de mannen van trainer Felice Mazzu knap met 0-4 van Beerschot. “We trokken de goede lijn door”, zegt Ismaël Kandouss. “We slikten alweer geen doelpunt en wonnen van een ploeg uit 1A.”

Zondag staan de Brusselaars tegenover Club NXT, de beloften van Club Brugge. “We kennen hen niet en weten niet echt welke spelers er opgesteld zullen worden. Het enige wat we weten, is dat het een heel jonge ploeg zal zijn. Het gebrek aan ervaring wil in deze competitie echter niet veel zeggen. Het is aan ons om te laten zien dat wij een eerste elftal zijn. Zo moeten we in de duels gemener zijn dan zij. Hopelijk kunnen we ons goede vormpeil behouden en punten pakken.”

Niet onderschatten

De 22-jarige centrale verdediger beseft dat Club NXT al goede zaken heeft laten zien. “We mogen hen dus zeker niet onderschatten. In voetbal wint niet altijd de beste ploeg of de favoriet. We zullen geconcentreerd moeten blijven. Met onze kwaliteiten moeten we in alle zones van het veld het verschil kunnen maken.”

Met Christian Burgess van FC Portsmouth kreeg Kandouss een waardige vervanger voor Pietro Perdichizzi, die naar Westerlo trok, naast zich. “Het klikt zeer goed. We hebben vertrouwen in elkaar. Ik probeer veel van hem te leren. Hij heeft een geweldige passing. Ook de taal is geen probleem. Ik doe mijn best in het Engels en hij in het Frans.”

1.600 fans in het Joseph Marienstadion

“Hoe ik al terugblik op het verhaal COVID-19? De individuele trainingen thuis begonnen op het einde zwaar te worden. Het belangrijkste is dat we nu terug samen kunnen trainen en wedstrijden spelen. Dat er daarbij veel voorwaarden horen en dat die niet altijd even aangenaam zijn, moeten we erbij nemen.”

Union maakte eerder deze week op haar website bekend dat het binnenkort maximaal 1.600 supporters mag verwelkomen in het Joseph Marienstadion. “Zonder publiek speel je met iets minder adrenaline, want zij doen je toch de wedstrijd nog meer beleven. We kijken dan ook naar uit de wedstrijd wanneer zij terug in het stadion zitten”, besluit Kandouss.