Iriscare bestudeert loonsverhoging voor zorgpersoneel JCV

08 juli 2020

14u48 0 Brussel De Brusselse welzijnsorganisatie Iriscare is gestart met een studie naar de lonen van gezondheidswerkers in instellingen. Bedoeling is om op termijn de loonschalen te harmoniseren en de lonen van de gezondheidswerkers in instellingen op te waarderen.

Iriscare is de koepel van de Brusselse rust- en woonzorgcentra. De studie gaat over 5.000 voltijdse equivalenten die werken in rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschermd wonen en revalidatiecentra in Brussel.

Iriscare benadrukt het belang van de studie, zeker nu de gezondheidssector het de voorbije maanden zwaar te verduren had door de coronacrisis. De welzijnsorganisatie zegt zich bewust te zijn van de werklast en problemen waarmee deze instellingen dagelijks geconfronteerd worden. “Het is dus van belang om de Brusselse gezondheidswerkers zo goed mogelijk te ondersteunen”, luidt het.

Volgens Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het belangrijk dat de instellingen in de betrokken sectoren deelnemen aan de studie om te garanderen dat de financieringsmiddelen toereikend zijn voor de maatregelen die zullen worden genomen.

De instellingen kunnen zich tot 15 augustus inschrijven via de website van het Instituut voor Functieclassificatie (IFIC), dat de studie in opdracht van Iriscare uitvoert.