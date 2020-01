Iraanse gemeenschap in Brussel houdt herdenking voor vermoorde generaal Soleimani SHVM

03 januari 2020

22u35 3 Brussel Vrijdagavond hebben Iraniërs een herdenking gehouden in het teken van de vermoorde Iraanse generaal Qassem Soleimani. Dat gebeurde in een feestzaal in Molenbeek. Er werd gevreesd voor nieuwe rellen in de gemeente, “maar we willen Soleimani enkel herdenken met het opzeggen van gebeden”, zegt een van de aanwezigen.

Donderdagnacht werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de VS neergeschoten in een drone-aanval. Het Pentagon meende Soleimani uitgeschakeld te hebben omdat hij aanvallen plande op Amerikaanse doelwitten in Irak en in de regio. Bovendien zou hij de voorbije maanden aanslagen op basissen van de militaire coalitie hebben georkestreerd. Hij zou ook groen licht gegeven hebben voor de aanval op de Amerikaanse ambassade in Bagdad eerder deze week. Daarnaast zou de in Iran erg populaire generaal rechtstreeks aan ayatollah Ali Khamenei gerapporteerd hebben, de hoogste leider van Iran. Soleimani bevocht IS in Irak en hielp Assad in Syrië, maar dat zou niet uit menslievendheid geweest zijn.

Wraak

Van over de hele wereld wordt Soleimani door heel wat Sjiitische moslims herdacht. Ook in Molenbeek. Naar aanleiding van de dood van Soleimani, organiseerden enkele Iraniërs een herdenkingsmoment in een feestzaal in de Bonnestraat. Dat moment werd ook aangekondigd aan de hand van een affiche die verspreid werd via sociale media. De boodschap die erop beschreven stond, namelijk “Een hele wereld zal je wreken”, zorgde voor onrust, ook bij ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Hij tweette zijn bezorgdheid over het evenement. “Ik mag hopen dat de veiligheidsdiensten én intel aanwezig zullen zijn”, klonk het.

Vanavond al onmiddellijk herdenking. In Molenbeek. Met de mededeling dat de wraak zoet zal zijn. Zouden de shia-vrienden van de shariapartij ISLAM aanwezig zijn? #dtv #Soleimani pic.twitter.com/7qXGxnJxyA Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link

“Maar we willen Soleimani enkel herdenken door het opzeggen van gebeden”, vertelde een van de aanwezigen. “Het is niet onze bedoeling om Molenbeek op stelten te zetten. Daar hebben we geen baat bij. De mensen die hier aanwezig zijn, zijn vredelievende mensen die even een moment willen stilstaan bij zijn dood.”

De politie vertelde zelf niet op de hoogte te zijn van het gebeuren aangezien het om een privé-initiatief ging, maar hield later toch een oogje in het zeil.