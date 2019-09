Inwoners mogen meedenken over toekomst van drie Brusselse wijken Redactie

02 september 2019

16u03 0 Brussel In het kader van een studie naar de toekomst van de wijken Heizel, Defensie en Maximiliaan-Vergote, uitgevoerd door perspective.brussels, worden deze maand enkele openbare vergaderingen georganiseerd. Daar zullen de perimeter, diagnose, uitdagingen en doelstellingen voor elke wijk besproken worden.

Voor de wijk Heizel zal besproken worden hoe lokale en internationale troeven van de historische wijk in een ambitieus stadsproject geïntegreerd kunnen worden. Voor de wijk Defensie wordt een duurzaam stadsproject gedefinieerd, met een grootstedelijk landschapspark, een gemengde wijk, een Europese school en de nieuwe hoofdzetel van Defensie. Voor Maximiliaan-Vergote ten slotte, gaat het om de aanleg van een ruim en dynamisch park temidden van wijken om sociale, stedelijke en landschappelijke relaties te herstellen.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de openbare vergaderingen. Die vinden plaats op volgende data en locaties:

• Voor de wijk Defensie: dinsdag 17 september (19.30 - 21 uur) in het Da Vinci Science Park, Jules Bordetlaan 11, 1140 Evere. Meer info via defensie@perspective.brussels.

• Voor de wijk Heizel: dinsdag 17 september (17.30 - 19 uur) in zaal Cinédoc, Paleis 2, Belgiëplein 1, 1020 Brussel. Meer info via heizel@perspective.brussels.

• Voor de wijk Maximiliaan-Vergote: dinsdag 17 september (19.30 - 21 uur) in Noordpool Centrum, Antwerpsesteenweg 208, 1000 Brussel. Meer info via rpamax@perspective.brussels.

Infopunten vindt u tot 17 oktober ook terug via www.perspective.brussels, of bij perspective zelf in de Naamsestraat 59, 1000 Brussel. Daar bent u welkom op woensdagen (13.30 - 16.30 uur), donderdagen (17 - 19 uur, enkel op afspraak) en vrijdagen (9.30 - 12.30). Tevens kan u terecht bij de Stad Brussel, Anspachlaan 6, en dit op dinsdag 8 oktober van 9 tot 11.30 uur. Specifiek voor het RPA Defensie kan u op dinsdag 24 september terecht bij de gemeente Evere (Hoedemaekerssquare 10), en dit van 17 tot 19.30 uur.

Wie graag per post contact opneemt, kan schrijven naar perspective brussels, Departement Territoriale Strategie, Naamsestraat 59, 1000 Brussel.