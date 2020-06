Inwoners Evere trekken hoepelrok aan om te smalle voetpaden aan te klagen JCV

09 juni 2020

13u27 0 Brussel Enkele inwoners van Evere proberen met een ludiek filmpje de aandacht van de gemeente op de smalle voetpaden op haar grondgebied te vestigen. Ze trekken hoepelrokken aan om aan te tonen dat het niet lukt om de nodige anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.

Het filmpje komt van de burgerbeweging 1140/0, die zich inzet voor meer verkeersveiligheid in de gemeente. Met het filmpje met de hoepelrokken maken ze duidelijk dat voetgangers die elkaar kruisen op de voetpaden, niet de nodige ruimte hebben om een veilige afstand tot elkaar te bewaren. De beelden zijn genomen op de Leuvensesteenweg, een straat met zowel smalle voetpaden als veel winkels.

De actiegroep vraagt dat de gemeente de invoering van woonerven bekijkt, net als in de andere Brusselse gemeenten. Daarbij mogen voetgangers bijvoorbeeld ook op straat lopen en hebben ze voorrang op ander verkeer. De gemeente voerde tijdens de coronacrisis wel al een dertigtal fietsstraten in. In een fietsstraat hebben tweewielers absolute voorrang en mag er door wagens maximaal 30 kilometer per uur worden gereden.