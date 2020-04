Interne Zaken opent onderzoek naar bruut politiegeweld op Soedanese vluchteling SHVM

22 april 2020

15u56 0 Brussel De dienst Interne Zaken van de Brusselse politie is een onderzoek gestart naar een geval van bruut politiegeweld op een Soedanese vluchteling. Volgens een getuige werd de man dinsdagavond zonder enige reden op agressieve wijze meegenomen door een tiental politieagenten en werden zijn spullen stuk geslagen met een wapenstok, waarna ze hem even later op straat achterlieten.

Het was Mehdi Kassou, woordvoerder van het Burgerplatform voor vluchtelingen, die zag hoe een Soedanese man dinsdagavond met naar eigen zeggen bruut geweld werd meegenomen door de politie, zonder enige reden. “Ik zag een patrouille aan het Anneessensplein in volle snelheid aankomen, in de richting van van de jongeman”, vertelt Kassou. “De man sloeg op de vlucht, maar de politie kon hem toch in het nauw drijven door vlak voor de man te slippen met de combi in een hoek van 90 graden. Een tiental agenten gooiden hem op brutale wijze in de combi.”

“Hij verstond niets van wat de agenten hem vertelden. Vervolgens fouilleerden ze hem en gooiden ze zijn tas op een respectloze manier achterin de combi. Een agent sloeg herhaaldelijk met zijn wapenstok op zijn spullen”, aldus Kassou.

Traangas en klappen

Volgens Kassou reed de combi niet veel later snel weg. “Ik was sprakeloos.” Kassou keert op dat moment huiswaarts, en ziet niet veel later een filmpje verschijnen waarop de Soedanees te zien is. “Ik herkende hem meteen aan zijn felblauwe trui. Twee jongeren hadden de jongeman gevonden, compleet gedesoriënteerd. Hij zei dat de agenten met traangas hadden gespoten. De agenten zouden zijn gsm hebben vernield en hem enkele klappen hebben gegeven.”

We zullen de zaak volledig onderzoeken. Indien de feiten bevestigd worden, dan is dit totaal onaanvaardbaar, zeker als je spreekt over politiegeweld. In dat geval zullen de gepaste maatregelen genomen worden Ilse Van De Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene

De man begaf zich naar de spoedgevallen om zijn verwondingen te laten constateren. Kassou diende klacht in bij de politie. “Dit verhaal mag niet zomaar eindigen.” Ook verwijst Kassou naar het ongeval waarbij de 19-jarige Adil om het leven kwam in Anderlecht tijdens een politieachtervolging. “Enkele dagen na Adils dood zou je kunnen denken dat dingen veranderen, maar neen. Deze jonge Soedanese man kan nergens heen, net als tientallen andere daklozen. We probeerden nog enkele hotels te bereiken om hem er te kunnen laten overnachten, maar ook dat is niet gelukt. Ofwel bied je deze mensen een dak boven het hoofd aan, ofwel laat je hen met rust.”

Onderzoek van start

“Van zodra we op de hoogte werden gebracht van de feiten, heeft de dienst Interne Zaken onmiddellijk een onderzoek geopend om te bepalen wat er eigenlijk is gebeurd”, reageert Ilse Van De Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Het onderzoek is momenteel volop bezig en we wachten de resultaten af.”

“We willen de zaak volledig onderzoeken”, benadrukt Van De Keere. “Indien de feiten bevestigd worden, dan is dit totaal onaanvaardbaar, zeker als je spreekt over politiegeweld. In dat geval zullen de gepaste maatregelen genomen worden.”

Of de identiteit van de agenten al bekend is, wil Van De Keere niet kwijt. “Dat maakt deel uit van het onderzoek”, besluit Van De Keere.