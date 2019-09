Inschrijvingen aan de Vrije Universiteit Brussel met 15 procent gestegen SZM

13 september 2019

Bron: Belga Brussel De inschrijvingen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) doen het goed, want op dit ogenblik zijn er al zeker 15 procent meer studenten ingeschreven ten opzichte van vorig academiejaar. Dat maakt vicerector Jan Danckaert bekend bij Bruzz en wordt bevestigd aan Belga.

De stijging van 15 procent geldt zowel voor het aantal generatiestudenten die voor het eerst hoger onderwijs volgen, als voor het totale studentenaantal. Op 15 oktober volgt de definitieve telling en wordt duidelijk hoeveel de groei uiteindelijk bedraagt.

De VUB noteert nu al voor het achtste jaar op rij een toename van het aantal studenten. De richtingen Rechten, Revalidatiewetenschappen & Kinesitherapie en Industriële Wetenschappen behoren tot de sterkste stijgers en ook de Engelstalige bacheloropleidingen blijven groeien. Daar is Business Economics erg populair geworden.

Vicerector Danckaert ziet meerdere redenen voor de sterke groei. De inspanningen van de universiteit lonen en ook de demografie speelt een rol. “Er is ons eigen beleid, met onder meer wekonekt.brussels, waarmee we de universiteit verbonden hebben met het sociale en economische veld in Brussel. Maar ook de Brusselse demografie speelt mee. Door de bevolkingsgroei zijn er meer 18-jarigen in Brussel, met onder meer een sterke stijging in het Nederlandstalig secundair onderwijs. Wij profiteren daar ook van. De VUB rekruteert immers sterk in Brussel en Vlaams-Brabant”, vertelt hij bij Bruzz.