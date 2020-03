Inleidingszitting ondernemingsrechtbank uitgesteld door coronavirus Wouter Hertogs

12 maart 2020

13u37 0 Brussel De Brusselse hoven en rechtbanken nemen voorlopig geen bijzondere maatregelen naar aanleiding van de coronavirus-pandemie. De voorschriften en aanbevelingen die verspreid zijn door de FOD Volksgezondheid worden wel opgevolgd.

In het Brusselse justitie paleis is dan toch een eerste maatregel uitgevaardigd. De inleidingszitting van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van vrijdag wordt uitgesteld. Op dergelijke zitting worden vaak 150 à 200 dossiers ingeleid en zijn er dan ook heel wat advocaten en partijen aanwezig. Het is de eerste maatregel inzake het coronavirus in het justitiepaleis.

“De richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de FOD Volksgezondheid, zijn verspreid onder het personeel”, zegt advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie Henri Vanderlinden, woordvoerder van het parket-generaal bij het hoogste hof. “Bijkomende maatregelen nemen we voorlopig niet.” Bij het hof van beroep en de Brusselse Nederlandstalige arbeidsrechtbank klinkt eenzelfde boodschap: “Voorlopig houden we ons aan de voorschriften die uitgaan van de FOD Volksgezondheid en de federale regering, er zijn geen andere maatregelen van kracht.”

Bijkomende maatregelen liggen ook niet zomaar voor de hand. De zittingen van de hoven en rechtbanken zijn normaal gezien openbaar. De bevoegde magistraten volgen de situatie wel op de voet om tijdig te kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is.