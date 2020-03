Ingetogen herdenkingsceremonie voor slachtoffers 22/3 Wouter Hertogs

22 maart 2020

14u45 0 Brussel Premier Sophie Wilmès (MR) heeft zondag aan het monument ter nagedachtenis van alle terreurslachtoffers aan het Brusselse Schumanplein de vierde verjaardag van de aanslagen in België op 22 maart 2016 in beperkte kring herdacht. Ze deed dat samen met een klein aantal vertegenwoordigers van de slachtofferverenigingen, Brussels Airport en openbaarvervoersmaatschappij MIVB.

De huidige crisistijden beletten vele Belgen niet om vandaag even in gedachten terug te gaan naar 4 jaar geleden. Toen lieten 32 mensen het leven bij aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maelbeek. De afgelopen jaren werden er op de verschillende plaatsen waar de terroristen toesloegen massaal bijgewoonde herdenkingen gehouden. Niets van dat vandaag. De herdenkingsmomenten die gepland stonden werden geannuleerd. Niet omdat de aanslagen vergeten zijn maar wel door de coronamaatregelen.

“We hadden, net zoals vorig jaar, een plechtigheid gepland op vier plekken: aan de luchthaven, aan het station van Maalbeek, aan het herdenkingsmonument op het Schumanplein en in Résidence Palace, gereserveerd voor de slachtoffers en nabestaanden. Begin deze week hebben we deze door de strengere veiligheidsmaatregelen door corona moeten annuleren”, klinkt het bij de Kanselarij van de Eerste Minister die normaal gezien de evenementen zouden organiseren.

Website

Wel werd op het Schumanplein een kleine ceremonie gehouden in aanwezigheid van premier Sophie Wilmès (MR), vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en een klein aantal vertegenwoordigers van de slachtofferverenigingen, Brussels Airport en openbaarvervoersmaatschappij MIVB. Het werd een erg korte, maar wel intieme herdenkingsceremonie die begon met het neerleggen van een bloemenkrans aan het monument door de eerste minister. Nadien legden slachtofferverenigingen Life4Brussel en VEurope bloemen neer en dat deden ook de CEO’s van Brussels Airport Company en de Brusselse MIVB. De plechtigheid werd afgesloten onder muzikale begeleiding van een muzikant van het Belgian National Orchestra. Tijdens de plechtigheid werd er voldoende sociale afstand gehouden nageleefd en de pers was in zeer beperkte mate aanwezig. Een cameraman filmde de ceremonie. Die beelden zullen later vandaag op de website www.22-03.be verschijnen.

Proces

Ondertussen zit het gerecht in de laatste rechte lijn naar het proces over de aanslagen. Het zal zonder twijfel het grootste proces worden dat ooit in ons land plaatsvond. Het zal naar schatting een half jaar duren. Het gerechtelijk onderzoek is sinds eind juni 2019 afgerond en het federaal parket heeft zijn eindvordering opgesteld, waarin het aanstuurt op een assisenproces voor acht verdachten. Nadat de kamer van inbeschuldigingstelling in de eerste helft van februari de bijzondere opsporingsmethoden had goedgekeurd die in het gerechtelijk onderzoek gebruikt waren, was het aan de raadkamer om zich te buigen over de vraag welke verdachten naar welk rechtscollege moesten doorverwezen worden. Die discussie werd echter voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat de advocaten van twee verdachten bijkomend onderzoek vroegen. De K.I. besliste vrijdag dat slechts enkele vragen weerhouden werden. Veel tijd zal er dus niet meer besteed worden hieraan. Verwacht wordt dat het proces zal plaatsvinden in de herfst van 2021. Het zal plaatsvinden op de oude NAVO-site, die nog moet omgebouwd worden.