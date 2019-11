Infrabel legt nieuw dak op spoortunnel over Clovislaan: “Was nog gebouwd zoals een oud keldergewelf” JCV

17 november 2019

12u48 1 Brussel Infrabel is afgelopen weekend begonnen met het vervangen van het dak op de spoortunnel boven de Clovislaan in Brussel. Die is al meer dan 100 jaar oud en heeft zijn beste tijd gehad. “Daarom kiezen we voor een volledig nieuwe structuur die weer de volgende 100 jaar mee kan”, zegt spoorbeheerder Infrabel.

Infrabel laat het zwaar materieel aanrukken voor de werken in de tunnel. Kranen heffen de onderdelen van het dak op de spoortunnel weg. Die loopt onder de middenbermvan de Clovislaan in Brussel en is een van de oudste van de stad. “Oorspronkelijk lag het spoor hier in een bedding”, zegt Christophe Rubbens van Infrabel. “Gaandeweg is dat dan overdekt. De oudste delen dateren al van 1890 en die zijn nog gebouwd zoals een keldergeweld: met baksteen, beton en stalen balken. Die structuur is aan het einde van zijn levensduur.”

De operatie is niet vanzelfsprekend. Voor de werken gaat de spoortunnel vier weekends op rij dicht. De aannemer moet dan het dak verwijderen zonder de sporen of de bovenleiding te beschadigen. “Daarom werken we met een mobiele structuur die de brokstukken opvangt en leggen we een beschermende mat op de sporen”, zegt Rubbens. “De bedoeling is dat de reizigers maandag niets merken van de werken als ze hier met de trein doorrijden. Door de werken kunnen er wel geen treinen rijden tussen het Noord- en het Schumanstation, maar de reizigers hebben alternatieven om dat op te vangen.”

Nooduitgangen

In maart gaat de tunnel nog eens toe om het nieuwe dak te leggen. “Herstellen is hier geen optie meer”, zegt projectleider Koen Willems. “Omdat er metalen balken in het gewelf zitten die gaan roesten, zouden we op termijn de stabiliteit niet meer kunnen garanderen. Daarom kiezen we voor een volledig nieuwe bedekking. Zo kan de tunnel er weer 100 jaar tegenaan. De nieuwe structuur zal beantwoorden aan alle moderne normen en we maken van de gelegenheid gebruik om twee nieuwe nooduitgangen aan te leggen. In totaal investeren we bijna 4 miljoen euro in deze werken.”

Voor de buurtbewoners is de werf dan weer minder goed nieuws. De Clovislaan blijft door de werken volledig afgesloten. Alleen voetgangers kunnen er langs. Omdat de treinen moeten blijven rijden, wordt er ook ’s nachts gewerkt. “Er is intensief overleg geweest met de buurt want voor hen is dit geen pretje”, zegt Willems. “De Europese crèche hier in de buurt heeft honderden kinderen bijvoorbeeld. Wij hopen eind volgend jaar klaar te zijn met onze werken.”

Voor de wijk betekent dat niet het einde van de hinder. De Stad Brussel maakt van de kans gebruik om de straat van gevel tot gevel opnieuw aan te leggen. Die werken zullen ten vroegste tegen eind 2021 klaar zijn.