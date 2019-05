Indiase jongen op schoolreis verdwenen in Elsene JCV

26 mei 2019

16u43 0 Brussel De politie is op zoek naar een 13-jarige Indiase jongen die vermist is geraakt tijdens een schoolreis. Een leraar die toezicht hield op de studenten gaf de onrustwekkende verdwijning aan.

De 13-jarige Malik Shorya werd zaterdag om 21.15 uur voor het laatst gezien in een Indiaas restaurant op de Adolphe Buyllaan in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De jongen is in Brussel op schoolreis, de verdwijning werd aangegeven door een leraar die toezicht hield op de groep.

Malik is ongeveer 1m55 lang, mager gebouwd en heeft zwart kort haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe trainingsbroek van het merk Adidas, een bruine jas, een bruin T-shirt en zwarte sportschoenen.

Hebt u meer informatie over deze verdwijning, contacteer dan de Federale Politie op het gratis nummer 0800/30 300 of via de website.