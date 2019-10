Indiase Diwali-festival brengt 15.000 bezoekers op de been SZM

13 oktober 2019

19u29 0 Brussel Diwali, een van de belangrijkste festivals van India, waar het ook bekend staat als het “Festival of Lights”, werd op zondag 13 oktober aan het Atomium gevierd. 15.000 bezoekers kwamen vieren, mediteren en curry eten.

Het Diwali festival in Brussel is het grootste van Europa en werd voor de vierde keer georganiseerd. Niet enkel Indiërs, maar ook veel Belgen en toeristen daagden op tijdens deze belangrijke spirituele viering binnen het hindoeïsme.

Een hele dag lang, van 13 tot 22 uur, bood het gratis festival een geweldige mix van Indiase en internationale diversiteit. Op het programma stonden concerten, meditatiesessies, dansinitiaties op het ritme van Bollywood, henna workshops en voor de lekkerbekken was er natuurlijk ook echte Indiase curry. “Voor de Indiase gemeenschap in België is het belangrijk om dit alles ook te delen met mensen uit andere culturen,” zegt de organisatie. Uit de vorige editie bleek dat 42 procent van de bezoekers Indiërs waren, 35 procent was Belg en de overige 23 procent waren toeristen.