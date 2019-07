Inbrekers openen 20 kluizen in commissariaat...maar stelen niets WHW

02 juli 2019

13u50 0 Brussel In een politiecommissariaat in Anderlecht zijn zo’n twintig kluizen van politieagenten opengebroken. Er werd niets gestolen. De politie start een onderzoek naar de inbraak.

De inbraak in het politiecommissariaat in de Demosthenesstraat in Anderlecht vond plaats in de nacht van 25 op 26 juni. Zo’n twintig lockers werden opengebroken. “Er is een onderzoek lopende om te weten te komen of het om een poging tot diefstal gaat of om vandalisme”, zegt woordvoerster van de politiezone Brussel Zuid Kathleen Calie.

Volgens de politie werd er op het eerste zicht niets gestolen. “Er is een camera in de gang. Wij gaan de beelden analyseren om te zien wat er gebeurd is”, aldus de politiewoordvoerster. “Het zijn oude lockers. Het volstaat om eens goed aan de deuren te trekken om ze te openen.”

In 2014 vond al eens een inbraak plaats in hetzelfde politiecommissariaat. Toen werden onder weer drie pistolen gestolen.