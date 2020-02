Inbraak in Koninklijke Munt in Brussel: twee dieven gevat met zakken vol munten, derde op de loop KVDS en Robby Dierickx

22 februari 2020

10u38

Bron: Belga 504 Brussel De Koninklijke Munt van België is in de nacht van donderdag op vrijdag overvallen. Dat meldt RTL Info en werd door het Brusselse parket bevestigd aan onze redactie. Twee van de overvallers konden in het gebouw gevat worden, een derde is nog op de vlucht. Hij nam mogelijk enkele geldzakken mee.

De Koninklijke Munt van België bevindt zich aan de Pachecolaan in Brussel. Het is het enige munthuis dat officiële euromunten mag slaan voor ons land. Drie overvallers drongen vrijdagochtend omstreeks 1.30 uur het gebouw binnen, waarop het alarm afging. De bewakingsagent ter plaatse zou de inbrekers ook meteen opgemerkt hebben.

Buit

Het Brussels parket meldt dat twee verdachten werden opgepakt nadat het gebouw grondig doorzocht werd. Ze hadden een deel van de buit — zakken vol munten — bij zich. Ze zitten in de cel en worden ter beschikking gesteld van de procureurs des Konings. Op 5 maart zullen ze voor de rechtbank verschijnen in het kader van een versnelde procedure.



“Het gaat om twee verdachten die geboren zijn in 1998 en 1999. Ze waren nog niet gekend bij de gerechtelijke autoriteiten. Een getuige liet de politie weten dat er nog een derde verdachte in het gebouw aanwezig was”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. Hij wordt momenteel nog opgespoord. Ook zouden er nog enkele geldzakken met muntstukken ontbreken.

Waardeloos

Volgens Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, zijn de munten die de dieven meenamen waardeloos. Adyns zegt dat die nacht op twee plaatsen werd ingebroken. “Op de hoofdzetel van de Thesaurie in de Handelsstraat namen ze computers mee aan het onthaal. Daar stond geen gevoelige informatie op”, aldus de woordvoerder. “Bij de Koninklijke Munt hadden de twee opgepakte verdachten allebei 5 kilogram munten in hun rugzak en zakken zitten. Het waren beschadigde munten die uit omloop werden genomen en waarvan de waarde nihil is. De ontsnapte dader had waarschijnlijk ook 5 kilogram van die munten mee.”

De Koninklijke Munt van België slaat de Belgische euromunten al sinds 2017 niet meer zelf. Ze worden in Nederland gemaakt. Er waren al plannen om de kantoren te huisvesten in het nabijgelegen gebouw van de Nationale Bank. “We gaan die verhuizing versneld doorvoeren”, zegt Adyns.