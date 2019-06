Inbraak in commissariaat op de Hopstraat JCV

07 juni 2019

12u03 0 Brussel Dieven hebben afgelopen nacht ingebroken in het commissariaat op de Hopstraat in het centrum van Brussel. Hun buit is voorlopig nog onduidelijk.

Dat bevestigen zowel de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene als het Brussels parket. De inbraak werd rond 4 uur vanmorgen vastgesteld door een agent die het commissariaat kwam openen. Het wijkcommissariaat, dat vlakbij de Dansaertstraat ligt, is ‘s nachts immers niet geopend.

Wat en of er iets is gestolen, is nog niet duidelijk. De politie is momenteel bezig met het opstellen van een inventaris om te bekijken of er materiaal verdwenen is. Voorlopig blijft het commissariaat gesloten.

Het parket kwam al ter plaatse en is met een onderzoek gestart. Ook het labo van, de Federale Politie kwam ter plaatse.