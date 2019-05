In kanton Anderlecht stemde 8,36% blanco SZM

27 mei 2019

15u43 0 Brussel 588.203 Brusselaars werden afgelopen zondag in het stemhokje verwacht. Daarvan hebben 490.917 effectief gestemd. Een kleine 20% in Brussel is dus niet gaan stemmen. Van degene die wel gestemd hebben, zijn er 32.643 die blanco hebben gestemd, ofwel zo’n 6,65 % van de kiezers.

De niet-stemmers in 2014 bedroegen ook een kleine 20 procent, dat getal is quasi onveranderd. Maar de blanco stemmen zijn wel gestegen. In 2014 waren dat 5,35 %, nu zijn het 6,65 %.

Als we kijken naar de gemeenten, dan telt het kanton Anderlecht (waar Sint-Agatha-Berchem onder valt) het grootste aantal blanco stemmers. Meer dan 5.000 kiezers brachten er een blanco stem uit, dat is zo’n 8,36 procent. In 2016 waren dat er 6,96%. Ter vergelijking bedraagt het aantal blanco stemmen in het grootste kanton Sint-Jans-Molenbeek (met ook Ganshoren, Jette en Koekelberg) 7,8 procent.

