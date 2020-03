In het Atheneum Karel Buls gaan de lessen gewoon door… via livestream: “Leerlingen beseffen dat het belangrijk is om niets te missen” JCV

18 maart 2020

15u41 1 Brussel Door de coronacrisis ligt het onderwijs zo goed als plat, maar in het Atheneum Karel Buls in Laken is daar weinig van te merken. De leerkrachten daar geven les van achter hun bureau en de leerlingen volgen via een livestream. “Dat gaat echt heel goed, ik krijg zelfs meer gedaan dan tijdens een gewone les.”

De leerlingen van het Atheneum in Laken volgen weliswaar een aangepast schema, maar krijgen wel volop les. “Voor de scholen dicht gingen hebben we een programma opgesteld zodat we al onze lessen online kunnen geven”, zegt Charlotte De Craemer, die Nederlands en Duits geeft aan de derde graad. “Tot nu toe is dat een groot succes. Zowat alle leerlingen kunnen goed volgen en ze zijn er zelf heel positief over.”

Voor de lessen is de school overgeschakeld op het platform Smartschool Live. “Dat is blijkbaar heel nieuw”, zegt De Craemer. “De functie is zaterdag pas live gegaan en we hebben die dan meteen uitgetest met een paar bereidwillige leerlingen. Maandag zijn we onmiddellijk van start gegaan, al hebben we onze manier van lesgeven wel wat aangepast. We beginnen nu om 9 uur ‘s morgens en geven les tot 15 uur, telkens in blokken van een uur, met een half uur pauze ertussen. Voor zover ik weet, zijn we de enige school die dit gebruikt.”

Chat

De leerlingen zien hun leerkracht via een webcam lesgeven en zelf kunnen ze vragen stellen via een chatfunctie. “Ik ben dus het hele uur aan het praten, wat wel zwaar is voor de stem, maar ik heb ook de indruk dat we nu meer gedaan krijgen dan vroeger in de klas”, zegt De Craemer. “Via het systeem kan ik ook taken aan de leerlingen geven en hun aanwezigheid nakijken. Tot nu toe valt dat heel goed mee. Alleen maandag was er een leerling niet bij, maar dat kwam door technische problemen. Ze zitten natuurlijk in de derde graad. Sommigen moeten volgend jaar naar het hoger onderwijs en ze beseffen wel hoe belangrijk het is dat ze mee blijven. Drie weken is niet niks.”

De leerlingen zijn zelf ook zeer enthousiast. “Een van hen vond het wel leuk dat hij nu tijdens de les zijn ontbijt kon eten”, zegt De Craemer. “Hen zie ik immers niet zitten, want ik ben de enige van wie de webcam werkt. Zo’n nieuw platform hebben ze direct in de vingers, ze zijn opgegroeid met technologie. Als ze na de les nog vragen hebben kunnen ze mij via het platform ook nog individueel raadplegen. Bovendien vinden ze er ook alles wat ze nodig hebben om hun eindwerk af te werken, want dat moet voor de paasvakantie binnen zijn.”

Het experiment zal ook later zijn vruchten afwerpen, denkt De Craemer. “Dit is een beetje een blik op de toekomst”, zegt ze. “We zullen dit later nog kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als er een zware staking is. Nu is het al positief dat we nog veel contact kunnen houden met de leerlingen.”