In helft Brusselse cafés wordt nog steeds gerookt,

8 jaar na invoering van verbod Gemiddeld 12 procent inbreuken in Vlaanderen en 10 procent in Wallonië WHW

02 augustus 2019

14u39 0 Brussel Brussel scoort slechte cijfers op het rookverbodrapport. Bij een recente controleactie bleken meer dan de helft van de gecontroleerde cafés niet conform de regelgeving. In Vlaanderen en Wallonië wordt het rookverbod veel beter nageleefd door cafés én cafégangers.

In de nacht van 10 op 11 juli trokken de inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid eropuit. In Vorst, Anderlecht, Koekelberg, Ganshoren, Jette en Sint-Jans-Molenbeek werden 97 cafés gecontroleerd op de naleving van het rookverbod. De resultaten van de actie waren desastreus. Maar liefst 53 cafés bleken niet in orde. Tegen 43 uitbaters werd een proces-verbaal opgesteld. Ook 19 rokende cafébezoekers kregen een pv.

Terwijl er in Vlaanderen en Wallonië streng wordt gesanctioneerd, met zware boetes en zelfs tijdelijke sluitingen, ontbreekt er in Brussel een strenge hand. Inspecteurs

6000 euro

Nochtans zijn de regels al 8 jaar onveranderd en duidelijk. Sinds januari 2010 geldt in België een algemeen rookverbod op alle publieke plaatsen en op de werkvloer. Op 30 juni 2011 werden verschillende uitzonderingen uit de wet geschrapt waardoor er ook in de praktijk een echt, algemeen rookverbod werd toegepast. Roken moet gebeuren in een aparte kamer. Bovendien mogen er ook geen asbakken staan in een café en moet er duidelijk aangegeven worden dat er een rookverbod geldt. Personen die weigeren om het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker als de uitbater kunnen beboet worden. De boetes gaan tot 6.000 euro.

Strenge hand

Toch moeten de resultaten genuanceerd worden. De actie vond ‘s nachts plaats, wat verklaart waarom het percentage raddraaiers groter was dan het Brussels gemiddelde van 34 procent overtreders. Toch blijft het ook dan een feit dat het rookverbod in Brussel véél slechter nageleefd wordt dan in de rest van ons land. In Vlaanderen zijn er gemiddeld 12 procent inbreuken, in Wallonië doen ze nog beter met gemiddeld slechts 10 procent inbreuken. “In Brussel ontbreekt er een strenge hand”, klinkt het bij inspecteurs, “in Vlaanderen en Wallonië wordt er streng gesanctioneerd. Zware boetes en zelfs tijdelijke sluitingen - al dan niet met uitstel - worden er opgelegd.” De procedure is nochtans eenvoudig. Ook bij de meest recente controle werden administratieve sancties opgelegd door de inspecteurs. Worden deze niet betaald dan wordt het dossier doorgegeven aan het parket. Deze beslissen wat ermee gedaan wordt. Volgens veel controleurs wringt daar het schoentje en is het rookverbod in tijden van terrorisme geen prioriteit. Een ander probleem is het gebrek aan controleurs. Eigenlijk zijn er vier nodig in Brussel, daar waar er nu slechts 2 zijn.