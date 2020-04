In één nacht tijd drie feestjes stilgelegd in Laken: feestvierders lappen coronamaatregelen aan hun laars Robby Dierickx

19 april 2020

11u24

In de Brusselse gemeente Laken heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag drie feestjes stilgelegd na klachten van buren. De feestvierders lapten de coronamaatregelen aan hun laars. Op de drie locaties waren namelijk niet alleen de bewoners aanwezig, maar ook bezoekers, wat gezien de huidige maatregelen verboden is. Alle aanwezigen kregen een proces-verbaal.

Daarnaast kreeg de Brusselse politie diezelfde nacht ook twee oproepen voor feestjes in Elsene, maar in beide gevallen ging het uitsluitend om bewoners van de panden. De bewoners werden wel aangemaand om de muziek stiller te zetten.