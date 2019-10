In beroep zwaardere straf gevorderd voor SUV-dieven WHW

09 oktober 2019

17u32 0 Brussel Het federaal parket heeft celstraffen van 3 jaar gevorderd tegen drie Brusselse twintigers die betrokken zouden geweest zijn bij een achtervolging met de politie. Die achtervolging vond plaats na de diefstal van 4 terreinwagens.

In de nacht van 7 op 8 februari 2017 gingen vijf mannen in Tienen aan de haal met vier terreinwagens. Later die nacht dook één van die gestolen voertuigen op de Brusselse Buitenring op, waar het meteen achtervolgd werd door de politie. De achtervolging eindigde uiteindelijk op de Binnenring, waar vier verdachten uit het voertuig sprongen. Twee van hen, A.B. en A.A., konden ingerekend worden. Later werd nog een derde man, I.O., gearresteerd.

In februari 2018 veroordeelde de Leuvense correctionele rechtbank A.A. en I.O. tot 2 jaar cel voor de diefstal van de terreinwagens maar het federaal parket ging tegen dat vonnis in beroep. Volgens het openbaar ministerie was immers ook A.B. bij die diefstal betrokken. De drie mannen hebben al een stevig gevuld strafblad en werden in augustus 2019 nog tot celstraffen van 4 en 5 jaar veroordeeld, eveneens voor zware diefstallen. Het federaal parket stelt nu de opslorping voor, zodat de straf die in augustus werd uitgesproken, ook zou gelden voor de diefstal in Tienen. Anderzijds eist het openbaar ministerie wel een bijkomende straf van 3 jaar voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, omdat de drie in het achtervolgde voertuig zouden gezeten hebben.

A.A. daagde woensdag niet op voor het proces, waar A.B. en I.O. de vrijspraak vroegen. Volgens hun advocaten is er onvoldoende bewijs dat zij betrokken waren bij de diefstal, of dat ze het achtervolgde voertuig zouden bestuurd hebben. Uitspraak op 20 november.