In beeld: Zuidmarkt na 3 maanden eindelijk opnieuw van de partij Wouter Hertogs

14 juni 2020

12u34 1 Brussel Ook de Brusselse Zuidmarkt heeft vandaag terug de spreekwoordelijke deuren geopend. Het zal nog even in een lightvorm moeten gebeuren maar toch was de typische sfeer al op te snuiven. “Hopelijk binnenkort weer zoals vanouds”, klonk het bij de bezoekers.



De Zuidmarkt is een begrip in Brussel. Het is de markt van de superlatieven: de grootste markt van Brussel, van België… en de derde grootste van Europa! De superlatieven moeten noodgedwongen nog even de koelkast in. Door de coronacrisis werden een resem voorwaarden opgelegd en daarom kon de Zuidmarkt de voorbije weken nog niet doorgaan, ook al was het strikt gezien mogelijk geweest vanaf 18 mei. Uiteindelijk was het vandaag dan toch zo ver. De vaste bezoeker wreef zich toch even in de ogen. “Het ziet er toch wat anders uit dan vroeger”, mompelde een krasse zeventiger.

De hele marktsite werd omheind en er werden bemande toegangspoorten tot de markt geplaatst. Ook werden er maar een beperkt aantal kramen geplaatst. In tegenstelling tot de antiekmarkt zaterdag -waar beduidend minder volk dan normaal opdaagde- kwam er wel een aanzienlijke hoeveelheid bezoekers naar de Zuidmarkt. “We hebben geprobeerd de diversiteit van de markt te eerbiedigen, zodat er kleding zal worden verkocht, dat er groentekramen zullen zijn, slagers ...”, aldus schepen van Economische Ontwikkeling Francesco Iammarino (Ecolo) . “Via lottrekking werd bepaald wie er als eerste mag staan. De bedoeling is om te werken met groepen van een vijftigtal marktkramers in een beurtrol.” Grote delen waar normaal de markt staat zijn nu dan ook leeg. Ook de doorgang onder de sporen is nu nog ‘marktvrij’. De schepen hoopt dat de Veiligheidsraad de maatregelen tegen begin juli verder zal versoepelen. De gemeente zal ook bekijken of het mogelijk is een tweede groep van vijftig kraampjes te kunnen plaatsen aan de andere kant van het station.