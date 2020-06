IN BEELD: zo zocht Brussel verkoeling op deze hete donderdag Robby Dierickx

25 juni 2020

17u03 2

Wat is het puffen en zweten vandaag. Met temperaturen boven de dertig graden zochten Brusselaars massaal verkoeling. Was het niet met een ijsje, dan wel in de fonteinen op de Vismarkt en het De Brouckèreplein. Wie tijdens zijn wandeling in de hoofdstad zonder drinkbaar water viel, kon zijn flesje dan weer vullen aan de openbare kraantjes op de Anspachlaan. Anderen kozen dan weer voor een flesje wijn aan het water op de Vismarkt.

Ook vrijdag belooft het nog broeierig heet te worden, al krijgen we in de namiddag mogelijk met een verfrissend onweer te maken.