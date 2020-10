IN BEELD: Zo verlaten ligt Brussel erbij Stephanie Romans

08 oktober 2020

19u34 1 Brussel Het Brussels stadscentrum ligt er vandaag droevig bij nu cafés de deuren een maand verplicht sluiten. Zelfs horecazaken waarvan je het niet zou verwachten, hielden donderdag de deuren dicht. En hier en daar vinden we een open deur, waar we het niet zouden verwachten.

Café Metteko serveert naast drankjes kleine maaltijden en snacks. De monumentale zaak aan de Anspachlaan kan best doorgaan voor restaurant. Toch zijn woensdag de laatste hapjes en drankjes de deur uitgegaan. Onder de verstrengde maatregelen gaat Café Metteko niet open.

Aan de overkant is Irish Pub O’Reilly’s wel gewoon in bedrijf. Op krijtborden staat het menu: hotdogs, fish&chips, hamburgers. Je zou het misschien niet denken, maar de pub is wel degelijk een restaurant. “We mogen open blijven”, klinkt het achter de toog. “Maar laten we toch maar hopen dat ‘dat gedoe’ rap gedaan is.”

De zaken aan het Sint-Goriksplein zijn gesloten. Normaal staat het plein vol terrasjes. Vandaag is er hooguit een verdwaalde toerist te zien. Café Orts, in de gelijknamige Auguste Ortsstraat heeft een uitgebreide kaart. Toch blijven de deuren ook daar gesloten. Alleen de deur naar het hotel, dat boven de zaak ligt, staat nog op een kier.