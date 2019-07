IN BEELD. Zo beleefde Brussel de hittegolf Marc Baert

26 juli 2019

09u33 0 Brussel Lege terrassen en verlaten speelpleintjes. De Brusselaar bleef tijdens de hittegolf vooral binnen.

Op de trappen voor het Beursgebouw, normaal dé plek om even halt te houden en de benen te laten rusten tijdens een dagje flaneren in het centrum, was het simpelweg niet uit te houden. De drukst bezochte plek op de Anspachlaan? Dat was zonder twijfel het gratis waterkraantje, waar mens en dier verkoeling zocht. Want ook dieren lijden onder de extreme temperaturen. Dat leverde in het kanaal Brussel-Charleroi minder fraaie beelden op. Dode ratten en vissen drijven in het water dat de laatste dagen groen kleurt door overmatige algengroei.