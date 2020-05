In beeld: Honderdtal mensen voeren actie voor veiliger verkeer na aanrijding kind (2) Wouter Hertogs

30 mei 2020

Brussel Meer dan honderd actievoerders zijn zaterdagavond samengekomen in de Kesselsstraat in Schaarbeek. Ze ijveren voor meer veiligheid in het verkeer. Aanleiding van de protestactie was de aanrijding van een kind van twee vrijdagavond.

Omstreeks 20.15 uur gisteravond werd het kind aangereden ter hoogte van de Kesselstraat, vlakbij het kruispunt met de Wijnheuvelenstraat. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de bestuurder wou vluchten, maar werd tegengehouden door buurtbewoners. De bestuurder werd gisteren door de politie verhoord en is intussen weer vrijgelaten. Een onderzoek is gestart om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Momenteel wordt onderzocht hoe snel de wagen reed en of er sprake was van een straatrace.

Voor de omwonenden is de aanrijding geen toeval. “Er wordt vaak te hard gereden. Er zijn ook straatraces,” klinkt het. Het comité voerde 24 uur later al actie om de verkeerssituatie in de straat aan te klagen. Het kreeg daarvoor de steun van 1030/0 dat ijvert voor een verkeersveilig Schaarbeek.

Daar kwamen zo’n honderd actievoerders op af. Ze hadden mondmaskers op en bezetten een tijdlang de straat. Daarna trokken ze door de Kesselsstraat. Uiteindelijk werd door de ordediensten aangemaand om afstand te houden ten gevolge van de coronamaatregelen.