IN BEELD. En dé headliner op 30ste Couleur Café was... de zon WHW

30 juni 2019

18u29 1 Brussel Iedereen die erbij is, beaamt het: de 30ste Couleur Café is een topeditie. Met de zon als grootste en alomtegenwoordige headliner konden artiesten én publiek uitblinken.

Puffen, zweten, maar bovenal genieten. Dat is een van de mogelijke samenvattingen van Couleur Café editie 2019. Natuurlijk was het speciaal dat het stadsfestival 30 kaarsjes mocht uitblazen. Natuurlijk waren de artiesten top. Salif Keita vierde ook zijn verjaardag met een ‘happy birthday’ van het publiek als cadeautje, Craig David aardde zaterdag in navolging van Sean Paul een dag eerder geweldig in de hitte - ook al was de zon al onder - en Zwangere Guy blonk op thuisgrond uit. Xavier Rudd betoverde met zijn warme stem de al opgewarmde massa en het Couleur Café-hiphopproject Niveau 4 XXL toonde dat de toekomst verzekerd is. Toch was dé grootste vedette de zon. Elk festival heeft liever stralend weer dan regen, maar Couleur Café toch net iets meer. Het betekende een summum aan sfeer en blije gezichten.

Schaduw en water

Het festivalterrein in het Ossegempark in de schaduw van het Atomium is dan ook ideaal voor tropische weersomstandigheden. Geen broeierige weide of oververhitte tenten dus. “Qua hitte viel het eigenlijk heel goed mee. Het is een groot park met veel schaduw. De waterpunten, we hadden er twee extra geïnstalleerd, werden goed gebruikt”, zegt woordvoerster Irene Rossi. Onder het motto ‘een boom is de beste airco’ vonden vele festivalgangers elkaar dan ook onder de kruinen. Het gratis kraantjeswater, betalende bier en andere dranken waren natuurlijk ook fel in trek bij de aanwezigen.

Respect voor iedereen

Door de succesfactoren -de zon én de artiesten- was het dan ook over de koppen lopen in het Ossegempark. Vrijdag waren alle 23.000 ticketjes de deur uit en ook zaterdag en zondag kon er nog amper volk bij. Belangrijker was dat de sfeer perfect in de lijn van de doelstellingen van de organisatie lag. “We willen al 30 jaar Afrikaanse artiesten voorstellen aan een Westers publiek en natuurlijk ook de cultuur en waarden daarachter. We willen respect voor iedereen en hopen zo een verschil te maken”, zegt Irene Rossi. Profetische woorden van de woordvoerster: er viel geen enkel incident te betreuren. De dik 60.000 toeschouwers kijken nu al uit naar de 31ste editie.