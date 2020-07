IN BEELD. Café de la Rue geklasseerd door Brussels Gewest JMBB

17u38 2 Brussel Een grote centrale ruimte met een kachel, een bord met de scores van voetbalwedstrijden, een gokkast, en houten banken: zo zagen populaire cafés er aan het begin van vorige eeuw uit in onze hoofdstad. Vrijdag besliste staatssecretaris van Stedengebouw en Erfgoed Pascal Smet (one.brussels-sp.a) om zo’n typisch Brussels café, Café de La Rue, officieel te beschermen. Eerder ondernam het gewest ook al acties om het Anderlechtse café La Ruche te klasseren.

Café La Rue, een oud caberet in Sint-Jans-Molenbeek, bevindt zich in een huis dat dateert van 1838. Het café opende in 1930 en droeg oorspronkelijk de naam Café de la Colonne. Sinds 1976 palmt vzw “La Rue" het gebouw in om er onder andere socioculturele evenementen en voorstellingen te organiseren. Reine Nkiambote, de woordvoerster van staatssecretaris Smet, benadrukt dat het van groot belang is om “dit soort pracht en praal in Brussel te behouden en de waarde ervan te onderstrepen”.

Op 17 oktober vindt er in de CERIA een evenement plaats voor veertig jaar Café de la Rue, aangezien het café sinds 1980 naast sociale ook culturele activiteiten organiseert. Meer info over het café en alle toekomstige gebeurtenissen rond de Molenbeekse vzw vind je hier. Bekijk hieronder de beeldreportage van onze fotograaf.