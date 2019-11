In beeld: Antitapas blaast tien kaarsjes uit WHW

24 november 2019

11u55 0 Brussel Zaterdagnacht heeft Antitapas weer toegeslagen. Enkele honderden feestvierders verzamelden in de studio city gate aan het Zuidstation om te genieten van het ritme van de beats. Het uit de hand gelopen feestje van een Italiaanse vriendengroep is op 10 jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in het Brusselse nachtleven.

In 2009 begon het nog als een gewoon feestje onder vrienden maar al snel groeide Antitapas uit tot een echt begrip in Brussel. Vier Italianen leerden elkaar kennen in de hoofdstad en besloten tien jaar geleden een feest te organiseren in de gigantische badkamer van hun gedeelde huis. Tien jaar later is het concept nog steeds hetzelfde: feesten, muziek en pasta. De afgelopen tien jaar werd zowat elk plekje van onze hoofdstad aangedaan, met om de paar maanden een stevig feestje. De tiende verjaardag werd dan ook uitbundig gevierd aan het Zuidstation. Op naar nog eens tien jaar!