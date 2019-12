In ‘Au Daringman’ zien ze groepen bezoekers van Winterpret liever niet komen: “Ze verpesten de sfeer voor de vaste klanten” JCV

05 december 2019

18u34 0 Brussel Cafégangers die binnenstappen in café Daringman op de Vlaamsesteenweg kunnen naast de deur een opvallend bordje zien hangen. Een groepje mensen met een kerstmuts en een verbodsteken. Bazin Martine Peeters ziet de grote massa van Winterpret immers liever niet in haar café.

Het is de eerste keer dat Peeters het bordje aan haar voordeur hangt. “Ik heb er al vaker over nagedacht en deze keer heb ik beslist om het ook effectief te doen”, zegt ze. “Het grootste probleem is er met de grote groepen die van de kerstmarkt komen en dan het café binnen komen. “Die monopoliseren de sfeer en dat verpest het voor de rest. Zo gaan mijn vaste klanten weg. Ik heb niks tegen veel volk in mijn café, maar wel als het grote groepen zijn.”

‘Vaste klanten zijn blij’

Peeters geeft alvast mee dat de eerste resultaten positief zijn. “De vaste klanten zijn er heel blij mee”, zegt ze. “En dit weekend was er dan wel veel volk, ook van de kerstmarkt, maar de sfeer bleef heel aangenaam. Mijn café is gewoon te klein voor een groep van bijvoorbeeld meer dan 15 mensen.”

Al zijn er ook goede kanten. Ik zie nooit zoveel werknemers van Net Brussel als nu. De vuilnisbakken worden geleegd en de straten opgekuist, alsof Brussel ineens proper moet zijn Cafébazin Martine Peeters

Winterpret veroorzaakt wel vaker onvrede in het centrum, zowel bij bewoners als bij handelaars. Enkele jaren geleden deed er nog een petitie de ronde van de plaatselijke horeca tegen de kerstmarkt. “Ze wordt ook elk jaar groter”, zegt Peeters. “Dat brengt veel overlast met zich mee, ook bij de cafés hier in de buurt. Al zijn er zeker ook zaken die de extra inkomsten van Winterpret nodig hebben.”

Zelf blijft Peeters in haar café tijdens de kerstmarkt. “Mij zie je daar niet”, zegt ze. “Al zijn er ook goede kanten. Ik zie nooit zoveel werknemers van Net Brussel als nu. De vuilnisbakken worden geleegd en de straten opgekuist, alsof Brussel ineens proper moet zijn.”